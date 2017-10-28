Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe kongresinde Ali Koç'u destekleyeceğini açıkladı.

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katılmak üzere Erzurum'a gelen Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile birlikte Kardelen TV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu.

TFF ADAYLIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Gazeteci yazar Esat Bindesen ve İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Saran, TFF başkanlığına aday olduğu yönündeki iddiaların bilgisi dışında gerçekleştiğini ve bu konuda konuşmanın henüz erken olacağını söyledi. FB kongresinde Ali Koç'u destekleyeceğini tekrarlayan Saran, samimi açıklamalarda bulundu.

"SPOR BENİM İÇİN HER AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ"

"Spor hayatımın bir parçası, olmazsa olmazım" diyen Saran, "Biz 4 erkek büyüdük tabi 4 erkek büyüyünce ister istemez evde kavga dövüş. Annem de bizi işte bu enerjimizi sporla yönlendirmiş. İyi de olmuş güzel olmuş, biraz yetenek olunca da spordan devam ettik. Spor bursu aldım üniversitede. Amerika'da öyle okuyabildim daha sonra şu anda yaptığım işlerinde, bizim şirketlerin ana holdingi spor. Her açıdan benim için çok önemli" sözlerini sarf etti.

"ALİ KOÇ'U DESTEKLEYECEĞİM, YÖNETİMDE YER ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Saran, TFF başkanlığına adaylığı konusunda sorulan bir soruya ise "O tamamen benim gıyabımda olan bir şey. Onla ilgili herhangi bir düşüncem yok. Fenerbahçe'de de söyledim; Ali Koç'u destekleyeceğimi söyledim. Yönetimde de yer almayı düşünmüyorum. Dışarıdan maçlara giderek destekleyeceğiz. Elimizden imkanlar geldiği sürece desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ALTYAPIYLA İLGİLİ SIKINTILAR VAR"

Saran, Türkiye'de futbolda yabancı sayısıyla ilgili sorulan bir soruya ise, "Tabi onun bir sayısı olması gerekiyor. Takıma çok büyük faydası oluyor. Yani birileri bir şeyi sizden daha iyi yapıyorsa onu taklit etmek ayıp değildir. Faydalanmak gerekir. Hangi gerçeği var mesela. Özelikle Almanya'dan gelenler bence katkı sağlıyor Türk futboluna. Hem rekabet ortamı hem de kalite açısından. Ama bir sınırlama olması lazım. Ama yabancıların gelmemesi gibi bir şey söz konusu olmaz. Fakat Türkiye'de temel sorun, tesis değil. Temel sorun alt yapı. Mesela bugün Almanya'da sadece teniste lisanslı sporcu sayısı 450 bin. Bugün Türkiye'de bu kadar tenis yapan insan neredeyse yok. Yani nüfusa bakıldığı zaman sporda alınan madalyalarda büyük bir başarısızlık var" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada