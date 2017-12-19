The Next Web'in haberine göre Hollandalı IoHO isimli bir girişim, vücut ısısından elde ettiği enerjiyi Bitcoin üretiminde kullanıyor. Şimdilik 37 kişinin termostatik enerjisinden elektrik üretiliyor. Bugüne kadar kişilerden 127 bin 210 miliwatt'lık elektrik sağlandı. Bu enerjiyle 16 bin 954 coin elde edildi.

YÜZDE 80'İ YATANLARA

Söz konusu coinlerden elde edilen gelirin yüzde 80'i yatarak vücut enerjisini verenlere veriliyor. IoHO'nun kurucusu Manuel Beltran, "Bu proje ile yeni bir akım başlatmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada