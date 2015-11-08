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sadece o isim facebook'ta engellenemiyor

SADECE O İSİM FACEBOOK'TA ENGELLENEMİYOR

Facebook'ta istediğiniz herkesi engelleyebilirsiniz. Ancak bir kullanıcı hariç: Mark Zuckerberg!

Tarih : 08 Kasım 2015, 09:15
Puan Ver : Sadece O İsim Facebook'ta Engellenemiyor(6/10)4


The Independent'ta yer alan habere göre Facebook'un aynı zamanda kurucusu olan Mark Zuckerberg'i hiçbir şekilde kullanıcılar engelleyemiyor.



Engellemeye çalışan kullanıcıların karşılaştıkları mesaj ise şu:"Bu profil şimdilik engellenemiyor. Topluluk standartlarımıza aykırı olduğunu düşündüğünüz sayfaları veya profilleri şikayet edebilirsiniz. Bunu bir hata sonucu gördüğünü düşünüyorsan lütfen bize bildir."

Zuckerberg'in neden engellendiği belirtilmiyor ve bir "teknik hata" olarak gösteriliyor. Oysa yıllardır bir tek Zuckerberg'in hesabında bu hata alınıyor ve engelleme işlemi gerçekleşmiyor.



40 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Zuckerberg'in paylaşımları ortalama 100 bin beğeni alırken, paylaşımlara binlerce yorum yapılıyor.








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