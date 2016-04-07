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sadece iphone 7 plus çift kameralı olacak!

SADECE İPHONE 7 PLUS ÇİFT KAMERALI OLACAK!

iPhone 7 hakkındaki iddialar giderek artıyor. Şimdi ise çift kamera konusunda bir bilgi geldi. Sadece iPhone 7 Plus modelinin çift kamerayla geleceği söyleniyor.

Tarih : 07 Nisan 2016, 09:17
Puan Ver : Sadece İphone 7 Plus Çift Kameralı Olacak!(9/10)10


iPhone 7 hakkındaki iddialar giderek artıyor. Şimdi ise çift kamera konusunda bir bilgi geldi. Sadece iPhone 7 Plus modelinin çift kamerayla geleceği söyleniyor.



Uzun amandır beklenen iPhone SE modelinin duyurulup satışa çıkmasından sonra gözler artık iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerine çevrildi. Çift kamera ile son günlerde gündeme gelen iPhone 7 için önemli bir detay ortaya atıldı.



iPhone 7 Plus çift kameralı olacak!



iPhone 7 modelinin çift kamerayla geleceğine dair iddiaları daha önce gündemde sizlere aktarmıştık. Ancak bu sefer farklı bir iddia var. Bu iddia sadece iPhone 7 Plus modelinin çift kamerayla geleceği yönünde. Yani iPhone 7 alıştığımız gibi tek kameraya sahip olacak. Ancak 5.5 inç büyüklükte beklenen iPhone 7 Plus'ın arkasında iki adet kamera olacak.



KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan bu iddia aslında mantıklı görünüyor. Çünkü iPhone 6 Plus ve 6 Plus modelleri kamera tarafından küçük ekranlı modele göre daha başarılı. OIS (optik görüntü sabitleme) özelliğine sahip olan Plus modelleri, kamerayı daha çok kullanacak olan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Dolayısıyla Apple kameraya önem verenler için sıradaki Plus modelinde böyle bir ayrıcalık sunabilir.



Çift kamera konsepti bu yıl son derece popüler. LG G5 modelinden sonra Huawei P9'da da karşımıza çıkan çift kamera bakalım başka hangi markalarda karşımıza çıkacak?



General Mobile GM 5 Plus ön inceleme








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