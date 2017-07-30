SADECE AYRAN İÇİYORUM DİYEN MANKEN SENEM KUYUCUOĞLU, AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Manken Senem Kuyucuoğlu, "Vücudumu temizlemek için her şeyi bıraktım, sadece ayran içiyorum" demişti. Kuyucuoğlu'nun alkol yüzünden ayakta duramadığı görüldü.
Geçtiğimiz ay "Her şeyi bıraktım. Spora başladım. Sadece ayran içip, vücudumu temizliyorum" açıklaması yapan Senem Kuyucuoğlu önceki akşam Nişantaşı'nda alkolün dibine vurdu.
AYAKT DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Ünlü manken, arkadaş grubuyla gece yarısına kadar eğlendikten sonra evine giderken görüntülendi. Ayakta durmakta zorlanan Kuyucuoğlu'nun son hali objektiflere bu şekilde yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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