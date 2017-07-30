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Sadece Ayran İçiyorum Diyen Manken Senem Kuyucuoğlu, Ayakta Durmakta Güçlük Çekti

SADECE AYRAN İÇİYORUM DİYEN MANKEN SENEM KUYUCUOĞLU, AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Manken Senem Kuyucuoğlu, "Vücudumu temizlemek için her şeyi bıraktım, sadece ayran içiyorum" demişti. Kuyucuoğlu'nun alkol yüzünden ayakta duramadığı görüldü.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Sadece Ayran İçiyorum Diyen Manken Senem Kuyucuoğlu, Ayakta Durmakta Güçlük Çekti(10/10)6

Geçtiğimiz ay "Her şeyi bıraktım. Spora başladım. Sadece ayran içip, vücudumu temizliyorum" açıklaması yapan Senem Kuyucuoğlu önceki akşam Nişantaşı'nda alkolün dibine vurdu.

AYAKT DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ünlü manken, arkadaş grubuyla gece yarısına kadar eğlendikten sonra evine giderken görüntülendi. Ayakta durmakta zorlanan Kuyucuoğlu'nun son hali objektiflere bu şekilde yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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