Range Rover, 48 yıllık klasik tasarımında sıra dışı bir yeniliğe giderek SUV özelliklerine sahip 2 kapılı bir coupe çıkardı. Araç sadece 999 adet üretilecek.



Land Rover ünlü off road aracı olan Range Rover modelinde beklenmedik bir yeniliğe gitti ve bir coupe tanıttı. Cenevre Otomotbil Fuarı'nda görücüye çıkan araç iki kapılı lüks bir SUV.



999 ADET ÜRETİLECEK



Tata Motor'un sahibi olduğu Jaguar Land Rover bunun dünyadaki ilk tam ölçekli lüks SUV coupe aracı olduğunu belirtti. Range Rover araçları içerisinde en pahalısı olma özelliğindeki SUV coupe sadece 999 adetle sınırılı bir üretime sahip olacak.



48 yıllık Range Rover markası böylelikle üst kalite, sınırlı edisyon spor araç piyasasında iki kapılı yeni modeliyle Land Rover'ı temsil edecek.



Land Rover Özel Araçlar Direktörü Mark Stanton'ın "Araba kullanmayı seven SV müşterileri için titizlikle üretilmiş bir araç." olarak tanımladığı SV Coupe aynı zamanda en hızlı Range Rover olacak.



RANGE ROVER SV COUPE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ



5 litre süper şarjlı V8 motoruyla 557 beygir gücü üretecek araç 100 kilometreye 5 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı da saatte 265 km.



4 kapılı klasik tasarımından vazgeçerek 2 kapıya dönen yeni Range Rover böylelikle tavanı alçaltmayı ve uzun, konik arka bölümüyle de daha spor bir görünüme kavuşmayı başarmış görünüyor. İç mekanda ise ön ve arka sıra koltuklardaki farklı renkler dikkati çekiyor.



Yüksek teknolojiye sahip merkez konsol ve kontrol panelinin yanı sıra araçta 2. nesil Terrain Response (Arazi Yanıt) Sistemi kullanılıyor ve böylelikle kumlu, çamurlu, kayalık ve karlı yol koşullarına uyum sağlanabiliyor.



Ayarlanabilir hava süspansiyonu kolay giriş çıkış için alçaltılabiliyor veya off road kabiliyetini arttırmak için yükseltilebiliyor. Aracın 2018 sonlarında İngiltere'de satışa sunulması bekleniyor VE fiyatı da 295,000 dolar olacak.



























Kaynak: haberinburada



