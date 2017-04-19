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sadece 200 adet şanslı sahip olacak

SADECE 200 ADET ŞANSLI SAHİP OLACAK

Yarış pistlerinde ve pist dışında kullanıma uygun olarak geliştirilen Audi R8 Sport Edition, sadece 200 adet üretilecek.

Tarih : 19 Nisan 2017, 11:34
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 Mayıs 2017'den itibaren satışa sunulacak ilk otomobiller, temmuzdan itibaren teslim edilecek. Audi, yüksek performanslı spor otomobili Audi Sport'un karakteristik dokunuşlarıyla daha sportif hale getirdi. Modelin, 540 bg gücünde V10 ve 610 bglik V10 plus versiyonları bulunuyor. V10 versiyonunda fren kaliperleri, parlak kırmızı renkleriyle ateşli bir görüntüye sahip.









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