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'saddam'ın saray'ı deaş'tan alındı

'SADDAM'IN SARAY'I DEAŞ'TAN ALINDI

Irak'ta, 2003 yılındaki savaş ve ondan 14 yıl sonra Musul'daki operasyonda oldukça tahrip olan 'Saddam'ın Sarayı' olarak bilinen Cumhuriyet Köşkü terör örgütü DEAŞ'tan geri alındı.

Tarih : 24 Ocak 2017, 15:45
Puan Ver : 'saddam'ın Saray'ı Deaş'tan Alındı(9/10)10


Irak'ın devrik lideri döneminde Musul'da Dicle Nehiri'nin kenarında inşa edilen ve Saddam'ın Sarayı olarakta bilinen Cumhuriyet Köşkü, Musul operasyonu kapsamında 20 Ocak'ta DAEŞ'ten alındığı belirtildi.



Musul'un kuzeyinde bulunan ve Irak Ordusu tarafından 20 Ocak'ta DEAŞ'ten alınan Cumhuriyet Köşkü'nün büyük tahribata uğradığı görüldü.



1990 yılında inşaa edildiği belirtilen Cumhuriyet Köşkü, 2003 Irak savaşında da tahrip edilmişti. Musul'un düşmesinden hemen sonra görüntülenen Cumhuriyet köşkünde otorite boşluğu ve güvenlik olmaması nedeniyle tahribatlar yaşanmış, saraydan yağmalar yapılmıştı.



BEYAZ SARAY'DAN BİR KAÇ KAT BÜYÜK YAPILMIŞTI



Musul'un kuzeyi ve Dicle Nehri kıyısında 1990 yılında yapımına başlanan Cumhuriyet Köşkü, Amerika'daki Beyaz Saray'ın birkaç kat büyüklüğünde yapılmış ve içinde yapay göletler ve şelaleler bulunuyor.



Köşkün neredeyse her köşesine Saddam Hüseyin'in ismi yazılırken, kentin kuzeyinde tepede inşaa edilen Köşk, Musul Üniversitesi'ne bakıyor.



Çeşitli ülkelerden gelen DEAŞ üyelerinin eğitildiği ve DEAŞ emirlerinin kullanıldığı Köşk, koalisyon uçaklarınında defalarca hedefi olmuştu.



 



kaynak:milliyet








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