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saddam'ın kızı ilk kez konuştu: o görüntüleri...

SADDAM'IN KIZI İLK KEZ KONUŞTU: O GÖRÜNTÜLERİ...

Saddam Hüseyin'in kızı, CNN'e verdiği röportajda babasının yakalanma anını yansıtan görüntüleri hiçbir zaman izlemediğini söyledi.

Tarih : 22 Aralık 2016, 17:12
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 Irak'ın idam edilen eski lideri Saddam Hüseyin'in kızı, Amerikan CNN televizyonuna röportaj verdi. Babasının 2006'daki ölümünün ardından ilk kez mülakat veren Raghad, Saddam'ın yakalanma anını yansıtan görüntüleri hiçbir zaman izlemediğini söyledi. Raghad, Trump hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



'ŞEREFLİ BİR ÖLÜMDÜ'



Irak'ın 2003'teki ABD işgalinin ardından sığınmacı olarak yaşadığı Ürdün'ün başkenti Amman'dan telefonla CNN'e konuşan Raghad, "Ölümüne ilişkin detaylar çirkin ve acılıydı. Fakat şerefli bir ölümdü." dedi.



Babasının ölümünün kendisine, çocuklarına, kız kardeşlerine ve onların çocuklarına da gurur verdiğini söyleyen Raghad, ülkesinde yaşanan kaosun sorumlusu olarak ABD'yi gösterdi.



 



kaynak:haberler








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