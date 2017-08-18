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Saçma sapan sorular sormayın, çekmeyin kolumu

SAÇMA SAPAN SORULAR SORMAYIN, ÇEKMEYİN KOLUMU

Katıldığı davette Arda Turan'la aralarının açılmasına sebep olduğu öne sürülen saatle ilgili "Hediye mi?" şeklinde soru yöneltilmesi Burcu Esmersoy'u çıldırttı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Saçma Sapan Sorular Sormayın, Çekmeyin Kolumu(6/10)2

Burcu Esmersoy'un Arda Turan'dan ödünç alıp geri vermediği 225 bin liralık saat aralarını açmıştı. Güzel sunucu onu takarak katıldığı bir davette, "Saatiniz hediye mi?" diye sorulunca çıldırdı.

SAATİ ALDI, BİR DAHA GERİ VERMEDİ

Burcu Esmersoy, bir zamanlar kankalık yaptığı Arda Turan'dan kısa süre kullanmak için 225 bin lira değerindeki kol saatini almış, bir daha da geri vermemişi. O dönemde Aslıhan Doğan yüzünden araları açılan kankalardan Arda Turan, Burcu'dan saati geri göndermesini istemişti.

POZ VERİRKEN SAATİ FARK EDİLDİ

Fakat Esmersoy saati göndermediği gibi bir de sık sık koluna takarak davetlerde boy göstermişti. Tam konu kapandı derken, Burcu Esmersoy önceki akşam yine o saatle boy gösterdi. Asmalımescit'te Serdar Bilgili'nin fotoğraf sergisinin açılışına katılan sunucu davet çıkışı gazetecilere poz verirken saati fark edildi.

"HEDİYE Mİ GELDİ?"

Muhabirlerin "Saatiniz size çok yakışmış. Değeri ne kadar? Yoksa hediye mi geldi?" şeklindeki soruların ne anlama geldiğini anlayan Burcu Esmersoy çıldırdı.

"ÇEKMEYİN KOLUMU"

Saatin görüntülenmesini önlemek için kolunu arkasına saklayan ünlü sunucu, "Saçma sapan sorular sormayın Allah aşkına. Ne hediyesi ya! Çekmeyin kolumu" diye bağırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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