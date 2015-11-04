Benfica önünde vasat bir oyun ortaya koyan ve ikinci yarıda oyundan alınan Bilal Kısa, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Benfica önünde vasat bir oyun ortaya koyan ve ikinci yarıda oyundan alınan Bilal Kısa, “Çok üzgünüz. Atletico Madrid-Astana maçının berabere bitmesi avantajdı. Benfica'yı evimizde yendikten sonra buraya büyük ümitlerle geldik. İlk yarıda defansif kaldık, daha fazla atak yapmamız gerekirdi, bunu beceremedik. Fırsatı kaçırdık” dedi.



Tecrübeli oyuncu, “Aslında duran toplara çalışıyoruz. Ama iyi bir orta sonrası güzel bir kafa vuruşu ile gol olsa bir şey söyleyemeyeceğiz ama, saçma sapan goller yedik” diye konuştu.