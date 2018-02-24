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Saçlarını sarıya boyatan Tutku, Havuç'a kanca atıyor

SAÇLARINI SARIYA BOYATAN TUTKU, HAVUÇ'A KANCA ATIYOR

Çocuklar Duymasın'da Tutku karakterini canlandıran Gülin İyigün, dizi için siyah uzun saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı. Haluk'u elde edemeyen Tutku, şimdi de kafayı Havuç'a takıyor.

Tarih : 24 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Saçlarını Sarıya Boyatan Tutku, Havuç'a Kanca Atıyor(10/10)6

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin Tutku'su saçlarını gerçekten kestirdi.

"HELAL OLSUN" DEDİRTEN DEĞİŞİKLİK

Tutku karakterini canlandıran Gülin İyigün'ün gerçekten saçlarını kestirmesi "Helal olsun." dedirtti. Fragmanda Tutku'nun Haluk'u elde etmek için her yolu denemesi ise izleyiciyi yine çıldırtacak gibi görünüyor.

HAVUÇ'U AYARLAYACAK

Ne yaptıysa da Haluk'u elde edemeyen Tutku, bu sefer de kafayı Havuç'a takıyor. Tutku Havuç'u ayarlayabilmek için imajını bile değiştiriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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