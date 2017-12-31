SAÇLARINI KAZITAN SILA'NIN YENİ İMAJI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
Ahmet Kural ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Sıla Gençoğlu, saçlarını kazıttığı yeni imajıyla hayranlarından geçer not alamadı.
Oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşayan güzel sanatçı Sıla radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi. Sıla'nın yeni imajı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
SENEYİ KARLI KAPATTI
2017 yılında yoğun bir konser maratonu içinde olan Sıla Gençoğlu seneyi en karlı kapatan sanatçılardan oldu. Ünlü şarkıcı, bu yoğun tempo içerisinde imajında da hızlı bir değişime gitti.
YENİ İMAJI TERS TEPTİ
İlk önce uzun olan saçlarını kısa kestiren ve oldukça dinamik bir görüntü kazanan güzel şarkıcı işi hayli ileri götürdü ve saç imajında daha da kısalmaya giderek takipçilerini şok etti. Sıla'nın bu yeni imaji takipçileri tarafından eleştirildi.
"ACİL DEĞİŞ"
Ünlü şarkıcının fotoğrafının altına "Keşke kesmeseydin, Sen ne yaptın güzel kadın?, Neden saçın böyle? Hiç yakışmıyor, saçın kötü olmuş. Acil değiş, keşke şu saça dokunmasaydın" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte şarkıcı Sıla'nın yeni imajı;
Kaynak: haberinburada
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