SAÇINI DEĞİŞTİREN ÖZGE ULUSOY'DAN HACI'YA MESAJ: ŞİMDİ GÖR BENİ, BAMBAŞKA BİRİ
Saçını değiştirip fotoğraf paylaşan Özge Ulusoy, "Şimdi gel gör beni bambaşka biri" notunu düştü. Bu yorum akıllara "Eski sevgilisi Hacı Sabancı'ya mesaj mı veriyor?" sorusunu getirdi.
Manken Özge Ulusoy saç rengini koyulaştırıp Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına "Şimdi gel gör beni, bambaşka biri" yazınca akıllara "Eski sevgilisi Hacı Sabancı'ya mesaj mı veriyor?" sorusu geldi.
FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI
Özge Ulusoy, yaptığı değişikliğin altına yorumuyla olay oldu. Fotoğrafı yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.
İşte Özge'nin o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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