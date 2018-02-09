

Saç kıran hastalığı hakkında



Saçkıran hastalığı saç dökülme sorununun diğer adıdır. Genellikle genetik ve erken aşta görünür. Cilt bakımının sağlıksız yapılması ve cildimize bulaşan mikrop ve mantarlar neden olur. En büyük sebepleri saç dökülmesidir. Genellikle saç bölgemizde başlayan ve vücudun çeşitli bölgelerine yayılır. İlerleyen dönemlerde önlem alınmadığı zaman kalıcın kelliğe dönüşür. Saç bölgemizin belli bir yerinde bölgesel yanık ve izlere yol açabilir. Deri ve tırnaklarımızda da görülebilen bu hastalık mantar enfeksiyonuna yol açabilmektedir. Küçük yaş grubuna daha kolay bulaşabilen bu hastalık için alınması gereken önlemler temiz çorap ve kendimizin dışında hiç kimsenin tarak gibi kişisel eşyalarını kullanmamalıyız. Hastalık mantar içerdiği için bulaşıcıdır. Bu gibi hastalıklarda hijyen ve temizliğe çok dikkat etmeliyiz. Mantar enfeksiyonun oldukça kolay bulaşabilen özellikle tedavi zor olan ve çok zaman alan bir hastalık türüdür. Bedendeki belirtileri kaşınma ve sivilce yanıklarıdır. Kabarcık şeklinde beliren sivilceler vücuda mantar problemini salgılar.



Tedavisi ilk olarak bir hekim tarafından mantar sorunu için gerekli krem ve ilaçları kullanmaktır. Saç dökülmesine neden olan mikro unsurların besleyicisini krem gibi ilaçlarla durdurarak vücuda yayılan mantar hastalığını kurutmaktır. Belirli ilaçların temin sürecinden sonra hastalığın meydana geldiği bölgeye belli zaman dilimlerinde krem ve ilaçlarımızı düzenli bir şekilde kullanmaktır. Saç derimizin bakımına ve kullandığımız şampuana önem vermeliyiz. Çevremizde görülen vakalarda genellikle kalıcı bir dökülme ile karşılaşıyoruz. Bitkisel çözümlerin her ne kadar etkili olduğu söylense de ilaç tedavisi kadar faydalı olamadığı hekimler tarafından tespit edilmiştir.



Gerekli önlemlerin alındığı takdirde hastalığın ilerleyen zamanlarda çözümü kolaydır. Saç sağlının önemine dikkat çeken uzamanlar hastalığın en önemli ilacı saç ve tırnak temizliğimize dikkat etmemiz gerektiği yönündedir. Sağlığımız için saçkıran hastalığından korunma yöntemlerini dikkate almalıyız.







Saçkıran hastalığı hakkında detayları



