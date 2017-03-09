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saç ekimi yaptırmadan önce bunlara çok dikkat edin!

SAÇ EKİMİ YAPTIRMADAN ÖNCE BUNLARA ÇOK DİKKAT EDİN!

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Murat Tuna, "Sonucu başarısız olan bir saç ekimi operasyonu, kişiye ömür boyu doğal olmayan bir görünüm ve pişmanlıktan başka şey kazandırmaz" ifadesini kullandı.

Tarih : 09 Mart 2017, 13:40
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Saç ekimiyle ilgili yazılı açıklama yapan Tuna, erkeklerin en tercih ettiği estetik uygulamalardan olan saç ekimi operasyonunun Türkiye'de birçok merkezde yapıldığını belirterek, bu merkezlerin bir kısmının yasal zorunlulukları yerine getirmediğini, saç ekimi düşünen hastaların öncesinde iyi araştırarak kurumsal yerleri tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.



"Sonucu başarısız olan bir saç ekimi operasyonu, kişiye ömür boyu doğal olmayan bir görünüm ve pişmanlıktan başka şey kazandırmaz" diyen Tuna, saç ekiminin nerede yaptırılırsa yaptırılsın estetik plastik cerrah yönetiminde bir ekip olmasının ve işlemin ameliyathanede yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.



 



kaynak:sabah



 



 








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