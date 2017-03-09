Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Murat Tuna, "Sonucu başarısız olan bir saç ekimi operasyonu, kişiye ömür boyu doğal olmayan bir görünüm ve pişmanlıktan başka şey kazandırmaz" ifadesini kullandı.



Saç ekimiyle ilgili yazılı açıklama yapan Tuna, erkeklerin en tercih ettiği estetik uygulamalardan olan saç ekimi operasyonunun Türkiye'de birçok merkezde yapıldığını belirterek, bu merkezlerin bir kısmının yasal zorunlulukları yerine getirmediğini, saç ekimi düşünen hastaların öncesinde iyi araştırarak kurumsal yerleri tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.



"Sonucu başarısız olan bir saç ekimi operasyonu, kişiye ömür boyu doğal olmayan bir görünüm ve pişmanlıktan başka şey kazandırmaz" diyen Tuna, saç ekiminin nerede yaptırılırsa yaptırılsın estetik plastik cerrah yönetiminde bir ekip olmasının ve işlemin ameliyathanede yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.







kaynak:sabah







