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Saç Dökülmesinin En Önemli Nedeni…
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saç dökülmesinin en önemli nedeni…

SAÇ DÖKÜLMESİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ…

Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, saç dökülmesinin önemli bir psikolojik problem teşkil ettiğini ve özgüven duygusuna zarar verdiğini belirtti.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:30
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Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, saç dökülmesinin önemli bir psikolojik problem teşkil ettiğini ve özgüven duygusuna zarar verdiğini belirtti. Saç dökülmesinin günümüzün en çok tartışılan ve sürekli çözümü aranılan bir sorunu haline geldiğini kaydeden Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, "Saç dökülmesi problemi, kişilerin görünümlerini etkileyen, çekiciliklerinin, cazibelerinin düştüğünü ve erken yaşlandıklarını hissettirmektedir.



Saç dökülmesi önemli bir psikolojik problem teşkil etmekte ve özgüven duygusuna zarar vermektedir. Bu sorunla baş etmenin birçok yolu bulunmakla beraber saç dökülmelerinin önüne geçmek ancak erken dönemde uygulanacak olan Saç mezoterapisi ve PRP tedavisi ile mümkündür" dedi.



 



kaynak:sabah



 








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