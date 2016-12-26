Tsk Bu Fotoğrafı Paylaştı! Sıradan Bir Taş Gibi Duruyor Ama...
Alibaba'ya Kara Liste Şoku!
Kuru Ciltten Şikayetçi Olan İçin Birebir!
Chp Myk Olağanüstü Toplandı!
Hdp'li Milletvekili Ziya Pir Hakkında
Figen Yüksekdağ, İzmir'de Hakim Karşısında
Çocuk Sahibi Olmak İçin Bir De Bunları Deneyin!
Autoshow'da Şok Karar: 16 Marka Katılmıyor
Otomobil Fiyatlarını Düşürecek Devrim Gibi Gelişme
Pursaklar Dan Halep E 13 Tır Dolusu Yardım
Mete Yarar'a Saldırı Davasında İstenen Cezalar
Yılmaz Morgül'den Televizyon Tarihine Geçecek Gaf
Nakoulma Kayserispor'dan Ayrıldı
Soma'daki Maden Faciası Davası
Volkan Şen, Trabzonspor Maçında Yok
Afganistan'ın İlk Kadın Pilotu Abd'ye Gitti, Geri Dönmedi!
Beşiktaş - Boluspor Maçında Talisca Ve Aras İlk 11'de
Tsk'dan Son Dakika Açıklaması
Murat 131'in 40. Yaş Gününü Kutladılar
Altın Fiyatlarında Son Durum! Çeyrek Bugün...

saç dökülmesine karşı çok etkili

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI ÇOK ETKİLİ

Zengin içeriği ile birçok hastalığa iyi gelen ıspanak, cinsel hayata da güç katıyor. Libidoyu artırıp, çiftlerin yüzünü güldürüyor...

Tarih : 26 Aralık 2016, 15:01
Puan Ver : Saç Dökülmesine Karşı Çok Etkili(5/10)2


İçerdiği A, C vitamini, potasyum, magnezyum ve çinko ile ıspanak tam bir afrodizyak deposu çıktı. "Çinko, libido seviyesinin ve testoteron hormonunun artmasına yardımda bulunur. Ispanaktaki çinko ile cinsel gücünüzü ve arzunuzu artırabilirsiniz" diyen uzmanlar, sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor:



KANSERE KARŞI ETKİLİ



Yeni hücrelerin oluşumu ve devamlılığında rol oynar. Özellikle hamilelik ve bebeklik dönemlerinde hayati önem taşır. Yapılan bir çalışmada haftada 3 porsiyon ve üzeri yeşil yapraklı sebze tüketenlerde mide kanserine yakalanma riskinin yüzde 46 daha az olduğu saptanmıştır.



Bir başka çalışmaya göre de ıspanakta bulunan neoksantin adlı bir karotenoid kanserli hücre artışı ve çoğalmasını önler. Yüksek potasyum içeriği ile vücutta sodyumun etkilerini azaltıp kan basıncının yükselmesini önler. Ispanak içerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir. Saç dökülmesine karşı etkili olur.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Saç  Dökülmesine  Karşı  Çok  Etkili    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER