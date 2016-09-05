

Saç dökülmesinde, sağlıklı ve düzenli beslenmeye dikkat işte son dakika gelişmesi.



Saç dökülmesi bir çok nedenden olabileceği gibi besin ve beslenme kaynaklı da olabileceğini belirten Dr. Alp Okutucu, sağlıklı ve düzenli beslenmenin tüm vücutta olduğu gibi saçlara da fayda sağladığını söyledi