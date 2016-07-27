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saç dökülmesi kadınlarda görülme nedenleri nedir?

SAÇ DÖKÜLMESİ KADINLARDA GÖRÜLME NEDENLERİ NEDİR?

Kişilerin sosyal hayatlarını olumsuz etkileyen saç dökülmesinin kadınlarda görülme nedenleri nedir, nasıl tedavi edilir?

Tarih : 27 Temmuz 2016, 15:49
Puan Ver : Saç Dökülmesi Kadınlarda Görülme Nedenleri Nedir?(5/10)7


Dr. Emrah Çinik, "Saç dökülmesi sorunu erkeklerde daha sık olmakla beraber erkek ve kadın ayrımı olmadan hemen herkesin ortak sorunudur. Ancak psikolojik olarak olumsuz etki kadınlarda daha belirgindir" dedi.



Kadınlarda saç dökülmesinin nedenleri

Saç dökülmelerinin önüne geçmek ancak erken dönemde uygulanacak olan Saç mezoterapisi ve PRP tedavisi ile mümkün olabileceğini dile getiren Dr. Emrah Çinik, kadınlarda saç dökülmesi sebeplerini şöyle sıraladı;



- Kadınların saç dökülme problemlerinin önemli nedeni genetik faktörlerdir.



- Kadınlarda görülen saç zayıflama ve dökülmesinin önemli bir nedeni de hormon dengesizlikleri ve hormon tedavileridir.



- Kullanılan doğum kontrol hapları saç dökülmesine sebep olabilmektedir.



- Tiroid hastalığı, tiroid bezinin fazla ve az çalışması ile ilgili yaşanan hormon bozukluğu sırasında saç dökülmesi görülür.



- Demir eksikliği, demir eksikliği anemisi, ağır adet kanamalarından kaynaklanabilir. Demir eksikliği, kadınların saçlarının zayıf görünümlü olması ve kadınlardaki saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden biridir.



- İlaçlar, dengesiz beslenme ve stres, yetersiz beslenme de saç dökülmesine neden olan etkenlerden biridir. Özellikle bilinçsiz yapılan diyetlerde vitamin, proteinin, minerallerin yeterli düzeyde alınamaması.



- Stres kaynağı olan her etken, olumsuz etkisini saçlarda da, saç seyrelmesi, saçın zayıflaması ve dökülmesi şeklinde gösterecektir.



"Kadınlarda saç dökülmesi 3 farklı şekilde olabilir"

Kadınlarda saç dökülmesinin üç değişik şekilde olabileceğini belirten Dr. Emrah Çinik, "Genetik faktörler sıklıkla etkilidir. Başın her tarafında genel bir dökülme ve seyrelme şeklindedir. Başın üst bölgesininde olur. Ön saç çizgisi bölgesi sağlam kalır. Ludwig sınıflamasına göre 3 değişik evrede görülebilir. Hafif derecede bir dökülmeden, ileri derecede tam saç kayıplarına kadar olabilir. Erkeklerde olduğu gibi önlerde olur. Alın genişler. Kadınlarda saç dökülmesi, saç köklerinde artmış hormon etkisine bağlıdır. Buna karşı, bu kadınlar genel hormonal yönden sağlıklıdır. Genel ve yaygın saç dökülmesi olan kadınlarda başın arkasındaki saçlarda da dökülme varsa, nakil edilen saçların da dökülmesi riski vardır. Bu nedenle, kadınlardaki genel ve tepe bölgesindeki saç kayıplarında ilk tedavi yöntemi medikal ilaç tedavisi ve saç dökülme tedavileridir (saç mezoterapisi ve PRP)" şeklinde konuştu.








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