Sabah kalktığımızda bile zorlanmadan şekil alabilen, kolay taranan, elektriklenmeyen ve şampuan reklamlarındaki gibi görünen göz alıcı saçlara sahip olmak herkesin ortak hayali olsa gerek.



Sabah kalktığımızda bile zorlanmadan şekil alabilen, kolay taranan, elektriklenmeyen ve şampuan reklamlarındaki gibi görünen göz alıcı saçlara sahip olmak herkesin ortak hayali olsa gerek. Bu amaçla, saç tipimizi bilmeden saç bakımı uygulaması yapıyor ve hatta yüksek fiyatlardaki onlarca ürünü satın alabiliyoruz. Fakat saçlarımızı iyileştirmek için yaptığımız pek çok uygulama ve çok da masum olmayan alışkanlıklarımız, gerçekte saçlarımızın yıpranmasına ve dökülmesine neden olabilir.



Biz de bu yazımızda; sağlıklı saçlar için kaçınılması gereken hataları bir araya getirdik.



Yıpranmış Saçları Kestirmemek



Saç derisindeki besleyici yağlar; saçların uzamasıyla birlikte saç uçlarına erişemezler. Bu durum; saç uçlarının zayıflamasına yol açar. Saç diplerine göre daha yaşlı ve zayıf olan saç uçları; güneş ışınları, yüksek ısı ve kimyasal maddelerin etkisi ile birlikte kuruyarak yıpranır.



Yıpranan uçların düzenli aralıklarla kestirilmesi saç bakımının atlanmaması gereken bir aşamasıdır. Kabul ediyoruz; uzun saçlarla vedalaşmak zordur; fakat bakımlı saçlara merhaba demenin gerekliliklerinden biri de budur.







Sert Havlularla Saç Kurutmak



Banyo sonrası saçları sert havlularla hoyratça kurulamak; saçların yıpranmasına neden olur. Saçlardaki fazla su; koton ya da mikro fiber bir saç havlusu ile hassas bir şekilde alındıktan sonra saçlar, saç kurutma makinesi ile yaklaşık 15 cm uzaktan kurutulmalıdır.



Saçı Çok Sıkı Toplamak



Çok sıkı tokalarla atkuyruğu yapılan saçların daha hızlı uzadığı şeklinde bir düşünce yaygın olsa da; bu düşünce aslında son derece yanlış. Saçları; çok sıkı bağlamak, çok gergin örgü yapmak ya da gererek sıkıca şekillendirmek; saç folikülllerine ya da daha anlaşılır bir ifadeyle saçın içinde büyüdüğü gözeneklere zarar verir. Ayrıca saçların sürekli toplanması; tokanın olduğu yerdeki saçların incelmesine, kırılıp kopmasına neden olur. Bu yüzden saçların olabildiğince açık bırakılması ya da gevşek toplanması gerekir.







Kimyasal İçerikli Saç Ürünleri Kullanmak



Saç bakımı konusunda yaygın olan yanlış düşüncelerden biri de; çok köpüren bir şampuanın iyi olduğu düşüncesidir. Gerçekte olan ise; fazla köpürmenin şampuanın kalitesi ile ters orantılı olduğudur. Köpük oluşumunu artırmak amaçlı kullanılan kimyasal maddeleri içeren ürünler; bakımlı saçların en büyük düşmanıdır. Organik saç bakım ürünleri ve organik şampuan ise; gerek Ph dengeleri gerekse içerdikleri bitki özleri, yağ asitleri, vitamin ve mineraller gibi doğal bileşenler ile sağlıklı saçlar için idealdirler.



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