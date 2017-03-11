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sabriye'den sedat'a: çok mu etek giymek istiyorsun?

SABRİYE'DEN SEDAT'A: ÇOK MU ETEK GİYMEK İSTİYORSUN?

Survivor'da dün oyun sırasında Sedat, Sabriye'ye kızınca Sabriye de "Nedir senin kadınlarla derdin çok mu etek giymek istiyorsun?" diye tepki gösterdi. Sabriye'nin bu sözleri üzerine Sedat şoke oldu

Tarih : 11 Mart 2017, 12:42
Puan Ver : Sabriye'den Sedat'a: Çok Mu Etek Giymek İstiyorsun?(5/10)4


 Sabriye "Futbol geçmişim var" dedi; ancak iyi oynayamayınca Sedat "Hani biliyordun hiçbir şey bilmiyorsun" deyince Sabriye çılgına döndü.



Çılgın Sedat'ın sözlerine çok sinirlenen Sabriye, 'Senin kadınlarla bu derdin nedir? Çok mu etek giymek istiyorsun?' dedi.



SEDAT DONDU KALDI



Sedat, Sabriye'nin bu tepkisi karşısında şoke oldu. Önce ilk birkaç saniye dondu kaldı, sonra da "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.



 



kaynak:posta








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