

Survivor'da iki gün boyunca Türk Yunan mücadelesi yaşandı.







Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf Türk takımı olurken Yarışmada dostluk ön plana çıktı. Yarışma sonrası iki takım için eğlence düzenlendi.







Yarışmacılar Fedon eşliğinde eğlenip sirtaki yapıp tabak kırdılar.







SABRİYE KOSTANTİS'E TokatI BASTI!



Türk ve Yunan yarışmacılar için düzenlenen geceye Sabriye ile Kostantinos arasındaki yaşanan diyaloglar damga vurdu.







Sabriye'nin yaptığı jeste Kostantinos öpücükle karşılık verince Sabriye rakibine tokatı bastı.







kaynak:milliyet