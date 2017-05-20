Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek
Şüpheli Otomobil Polisi Alarma Geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi'nde Konuşuyor
Irak'ta Çifte Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var
Deniz Baykal'dan Son Dakika Başkan Adaylığı Açıklaması
Sinem Kobal Hayranlarına Müjde Geri Dönüyor
Fenerbahçe - Olympiakos Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?
İstanbul'da Sarallar'a Operasyon!
Abd'den Flaş Açıklama: Türkiye Olmadan Olmaz
Ak Parti'de 'yeni Atılım Dönemi' Başlayacak

sabriye'den kostantinos'a tokat!

SABRİYE'DEN KOSTANTİNOS'A TOKAT!

Survivor yeni bölümde Türk ve Yunan takımları ödül oyunu sonrası eğlence düzenlediler. Eğlencede Sabriye ile Kostantinos arasındaki yaşanan diyaloglar keyifli anlar yaşattı.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 14:31
Puan Ver : Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!(9/10)11


Survivor'da iki gün boyunca Türk Yunan mücadelesi yaşandı.



Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf Türk takımı olurken Yarışmada dostluk ön plana çıktı. Yarışma sonrası iki takım için eğlence düzenlendi.



Yarışmacılar Fedon eşliğinde eğlenip sirtaki yapıp tabak kırdılar.



SABRİYE KOSTANTİS'E TokatI BASTI!

Türk ve Yunan yarışmacılar için düzenlenen geceye Sabriye ile Kostantinos arasındaki yaşanan diyaloglar damga vurdu.



Sabriye'nin yaptığı jeste Kostantinos öpücükle karşılık verince Sabriye rakibine tokatı bastı.



 



kaynak:milliyet






Etiketler: Sabriye  Den  Kostantinos  A  Tokat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER