Ünlüler takımının olay ismi Sabriye Şengül, bir süredir gergin olduğu yarışmacı arkadaşlarının kendisiyle yakınlaşmasından ötürü "Adem kıskanıyor olabilir" diyerek, ilginç bir yorumda bulundu.



'Survivor 2017'de neredeyse ilk haftadan beri elenme potasında yer alan Sabriye Şengül, ilk kez ünlüler takımının kaybettiği dokunulmazlık oyunu sonrası rahat bir hafta geçiriyor.



"BENİ ÇOK SEVMESİNDE DOLAYI..."



Takım arkadaşlarıyla arası düzelen Sabriye, "İlhan-Serhat-Sema grubu bana iyi davranmaya başladılar. Hal ve hareketimin iyi olmaya başladığını söylediler. Onlar bana yakın davranınca Aderm kıskanıyor olabilir. O da beni çok sevmesinden kaynaklanıyor. 'Yine de onlara çok güvenme' diye uyarıyor. Bu adada Adem'den başka güvendiğim kimse yok" ifadelerini kullandı.



Adem Kılıççı ise "Bir endişem var. Aslında Sabriye onlarla çok samimi değil. Ama onlar samimi olmaya başladılar. Beyaz bayrak açanlar oınlar. İnşallah dürüst bir bayraktıkr. İnşallah sağ gösterip sol vurmazlar" şeklinde konuştu.







kaynak:türkiye