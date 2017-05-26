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sabriye gözyaşları içinde itiraf etti!

SABRİYE GÖZYAŞLARI İÇİNDE İTİRAF ETTİ!

Son dönemde kendi oyun performansından memnun olmayan Sabriye, kaybedilen ödül oyunu sonrasında "Survivor'da kalmayı hakettiğimi düşünmüyorum." dedi.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 17:31
Puan Ver : Sabriye Gözyaşları İçinde İtiraf Etti!(7/10)8


Survivor 2017'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı Panama ödüllü yarış için karşı karşıya geldi. Oyunun ilk turunu gönüllüler 6-4 kazandı. İkinci turu ise ünlüler 6-4 kazanınca oyun finale kaldı. Heyecan dolu yarışmayı gönüllüler kazandı.



SABRİYE'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR



Ödül oyunu sonrası ünlüler takımından Sabriye, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendi işinin dövüşmek olduğunu, parkurda yavaş olduğunu, burada Survivor'ı yaşayamadığını söyledi.



"SURVIVOR'DA KALMAYI HAKETMİYORUM"



Ayrıca Survivor'da kalmayı da hak etmediğini söyleyen Sabriye, "Oturmak için sahile indim. Furkan ve Serhat'ın bakışları iyi gelmedi bana. Sanki oyunu benim yüzümden kaybettik gibi hissettim. O oyunda tek benim hatam yoktu, bazı erkeklerin de sayı alması gerekliydi. Benim işim dövüşmek, hiçbiri benden iyi olamaz. Benim tek hızlı olduğum yer ring, beceremedim burada o yüzden olmadı parkurlarda kötü gittim. Ağır olduğumu biliyorum, parkurlarda da çok yavaşım. Bu hafta dokunulmazlığı kaybedersek potaya gireceğim. Survivor'da kalmayı hakettiğimi düşünmüyorum. Survivor'u yaşadığımı da düşünmüyorum. O nedenle gidersem üzülmem" dedi.



 



kaynak:gazetevatan








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