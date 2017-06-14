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sabri'ye büyük destek: sen bu kulübün efsanesisin

SABRİ'YE BÜYÜK DESTEK: SEN BU KULÜBÜN EFSANESİSİN

Galatasaray'la yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu'na arkadaşlarından duygusal veda mesajları geldi.

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:04
Puan Ver : Sabri'ye Büyük Destek: Sen Bu Kulübün Efsanesisin(8/10)7


Galatasaray'da sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni sözleşme imzalanmayacağı açıklanan Sabri Sarıoğlu'na sosyal medya üzerinden eski takım arkadaşları destek oldu.



Sezon sonunda Japonya'ya transfer olan Lukas Podolski, "Teşekkürler Sabri, sen bir Galatasaray efsanesisin! Bu gibi değerli oyunculara daha fazla saygı gösterilmeli" mesajını paylaşırken, Arda Turan, paylaştığı Sabri Sarıoğlu fotoğrafının altına "Her şey için teşekkürler efsane" iletisini yazdı.



 



kaynak:sabah








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