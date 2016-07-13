SABRİ'DEN 2 YIL SONRA BİR İLK
Galatasaray'ın 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, 2 yıldır takmadığı kaptanlık pazubandını Thun maçında koluna taktı.
Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden biri olan Sabri Sarıoğlu, Thun ile oynanan hazırlık maçında kaptanlık pazubandını takarak 2 senedir yönetime gösterdiği tepkiyi sona erdirdi. Senelerdir Sarı Kırmızılı takımda geleceği şüpheli olan ancak her defasında takımda kalarak her türlü mücadeleyi gösteren 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yönetime tavrılı olması nedeniyle kaptanlık pazubandını 2 senedir takmıyordu.
PAZUBANDINI TAKTI
Bu sene Jan Olde Riekerink'in en önemli silahlarından biri olacak olan Sabri, İsviçre kampında Thun ile oynanan hazırlık maçında Sneijder'in oyundan çıkması sonrası kaptanlık pazubandını Sabri koluna taktı.
Bu gelişme tecrübeli oyuncu ile yönetimin arasında gerilim sona erdiğine dair yorumlar yapılmasına neden oldu.
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