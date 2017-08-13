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Sabri: Volkan'ın Elini Sıkmadım Çünkü Yaptığı Saygısızlığı Unutmadım

SABRİ: VOLKAN'IN ELİNİ SIKMADIM ÇÜNKÜ YAPTIĞI SAYGISIZLIĞI UNUTMADIM

Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu, Fenerbahçe maçında Volkan Demirel ile el sıkışmamasının üzerine, "El sıkışmadım çünkü bana yaptığı saygısızlığı affetmedim." dedi.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 01:50
Puan Ver : Sabri: Volkan'ın Elini Sıkmadım Çünkü Yaptığı Saygısızlığı Unutmadım(5/10)1

Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 2-2 sona eren Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sabri Sarıoğlu, karşılaşmayı değerlendirirken Volkan Demirel ile el sıkışmaması ve Galatasaray'dan ayrılmasıyla da ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sabri, Galatasaray'da engellendiğini ve bunun teknik direktörle ilgisinin olmadığını söyledi.

İşte Sabri Sarıoğlu'nun maç sonundaki çarpıcı açıklamaları...

"GÖZTEPE'YE YAKIŞIR YERLERDE OLACAĞIZ"

"Göztepe camiasının bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarımızla bu maça çıksaydık başka bir sonuç da olabilirdi. Dönem dönem maç içinde aksaklıklar yaşasak da iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın hem yetenekleri, hem karekterleri çok iyi. İnşallah Göztepe'ye yakışır yerlerde olacağımıza inanıyorum"

"VOLKAN'IN SAYGISIZLIĞINI AFFETMEDİM"

"O konuda görüşüm gayet net. Konuyu uzatmaya gerek yok. Yapılan saygısızlıktan dolayı affetmedim"

"GALATASARAY'DA ENGELLENDİM"

"İçimde ukde var ama sonuçta 21 yıl emek verdiğim Galatasaray camiası hakkında konuşup yanlış şeylerin doğmasına izin veremem. Üzüldüğüm, kırıldığım şeyler oldu ama futbol bu. Net bir şekilde söyleyeyim engellendim, şunu bilin hoca ile alakası yok"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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