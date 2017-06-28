Sabri Sarıoğlu'nun Yeni Takımı...
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sabri sarıoğlu'nun yeni takımı...

SABRİ SARIOĞLU'NUN YENİ TAKIMI...

Adı bir süredir Kayserispor'la anılan, başkan Erol Bedir'in, "Teklifimizi yaptık, anlaşmayı umuyoruz" açıklamasını yaptığı Sabri Sarıoğlu için sürpriz bir takım devreye girdi.

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:36
Puan Ver : Sabri Sarıoğlu'nun Yeni Takımı...(6/10)8


Sabri'yi transfer teklifinde bulunan Bursaspor'un yapılan görüşmelerde çok önemli mesafe katettiği öğrenildi. 15 yıl formasını giydiği Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın radarına giren deneyimli oyuncuyla teknik direktör Paul Le Guen'in de onayını aldıktan sonra harekete geçen Bursaspor'un menaceriyle yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrıldığı ifade edildi.



Sabri'nin de kariyerine Yeşil-Beyazlı takımda devam etmeye son derece sıcak baktığı kaydedilirken ailesiyle yapacağı değerlendirmenin ardından Bursaspor'a yanıt vereceği bildirildi. Geçen sezon 28 kez forma giydiği Galatasaray'da 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Sabri'nin aldığı bu teklifi kabul etmesine kesin gözle bakılıyor.



 



kaynak:sabah








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