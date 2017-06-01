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sabri sarıoğlu'nun sözleşmesi sona erdi

SABRİ SARIOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın sağ beki Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona erdi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:49
Puan Ver : Sabri Sarıoğlu'nun Sözleşmesi Sona Erdi(9/10)11


Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve 2003 yılından itibaren A takım forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi sona erdi.



Geçtiğimiz yaz ayında sarı-kırmızılılar ile 1 yıllık sözleşme yenileyen Sarıoğlu'nun sözleşmesinin son günü 31 Mayıs 2017'di. 1 Haziran itibariyle başarılı futbolcu serbest kaldı.



Bu sezon Süper Lig'de 33 maça çıkan deneyimli futbolcu 2 gol, 1 asistle mücadele ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Galatasaray'da 14 sezonda 477 resmi müsabakaya çıkan milli futbolcu, rakip fileleri 25 kez havalandırdı



 



kaynak:sabah








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