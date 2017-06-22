SABRİ SARIOĞLU: KARAR VERMEDİM!
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yolları ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun menajeri ile görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söyledi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yolları ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun menajeri ile görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söyledi. Sabri ise dün, "Ailem ile oturup karar vereceğiz. Çok sayıda teklif var. Henüz kimseyle görüşmedim" açıklamasını yaptı.
kaynak:sabah
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