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sabri sarıoğlu: hayallerimi çaldılar

SABRİ SARIOĞLU: HAYALLERİMİ ÇALDILAR

Galatasaray'da yönetimin ayrılık kararı aldığı Sabri Sarıoğlu, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:09
Puan Ver : Sabri Sarıoğlu: Hayallerimi Çaldılar(8/10)6


15 yıl boyunca formasını giydiği Sarı-Kırmızılı kulüpte futbolu bırakmak istediğini her fırsatta dile getiren 33 yaşındaki tecrübeli sağ bek, "Benim hep bir hayalim vardı. O da burada başlayıp, burada bitirmekti. Hayallerimi çaldılar!



2 sene daha oynayıp futbol hayatıma nokta koymayı planlıyordum. Yönetim bana otur dese oturur, oyna dese oynardım. Verilen sözler vardı bana. Ancak ne olduysa son 1 haftada tutulmadı. Açıkçası Galatasaray'dan ayrılacağım için çok mutsuzum" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sabri  Sarıoğlu  Hayallerimi  Çaldılar    haber

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