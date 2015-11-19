

Dünya futbolunun önemli yıldızlarının büyük kısmı kariyerlerini her zaman farklı dev takımlarda sürdürürken, bazıları da birçok önemli teklife rağmen takımlarında kalmayı tercih ediyor. Bu süper yıldızlar uzun yıllar aynı takımda forma giyerken, birçok farklı hocayla da çalışma imkanı buluyorlar.







Ferguson gibi birkaç istisna örnek dışında, aynı takımda uzun yıllar kalan futbolcuların zaman zaman 10 tane farklı teknik direktörle çalıştıkları bile görülüyor.







Ülkemizde de bu örneği uyan hatta Avrupa ve dünyadaki benzerleri arasında birkaç adım öne çıkan bir isim var; Sabri Sarıoğlu.