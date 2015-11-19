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sabri 13. hocayı gönderdi, dünya rekoruna koşuyor

SABRİ 13. HOCAYI GÖNDERDİ, DÜNYA REKORUNA KOŞUYOR

Aralıksız 12 yıldır Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, bu süreçte 13 farklı teknik adamla çalıştı. 'Tek kulüpte en fazla teknik direktörle çalışan futbolcu' unvanı, 19 sezon oynadığı Inter'de 17 farklı çalıştırıcı gören Javier Zanetti'ye ait.

Tarih : 19 Kasım 2015, 13:49
Puan Ver : Sabri 13. Hocayı Gönderdi, Dünya Rekoruna Koşuyor(5/10)5


Dünya futbolunun önemli yıldızlarının büyük kısmı kariyerlerini her zaman farklı dev takımlarda sürdürürken, bazıları da birçok önemli teklife rağmen takımlarında kalmayı tercih ediyor. Bu süper yıldızlar uzun yıllar aynı takımda forma giyerken, birçok farklı hocayla da çalışma imkanı buluyorlar.



Ferguson gibi birkaç istisna örnek dışında, aynı takımda uzun yıllar kalan futbolcuların zaman zaman 10 tane farklı teknik direktörle çalıştıkları bile görülüyor.



Ülkemizde de bu örneği uyan hatta Avrupa ve dünyadaki benzerleri arasında birkaç adım öne çıkan bir isim var; Sabri Sarıoğlu.








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