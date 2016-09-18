Bu yıl ilk kez okula başlayacak yaklaşık 1.4 milyon öğrenci dahil 18 milyon öğrenci ile öğretmenler için 2016-2017 eğitim-öğretim yılı, 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bu yıl birçok değişiklik var



Okul fobisi özellikle çocuğu ilk kez okula başlayacak ailelerin en büyük kâbuslarından birisini oluşturuyor. Çocuklarda ağlama, bağırma, öfke nöbetlerinin yanı sıra mide ağrısı, kusma, ateşlenme gibi fiziksel rahatsızlıklar da ortaya çıkıyor. Tüm bunlara ise “Okula gitmeme isteği” olarak da nitelendirilen okul fobisi yol açıyor.



Bu fobinin atlatılmasında öğretmenlerin yanı sıra ailelere de büyük görev düşüyor. Bir yandan çocuklarının okula alışma sürecinde sabırlı olmaları, bir yandan kendi korkularını çocuklarına yansıtmamaları gerekiyor. Çünkü okul fobisi yalnızca çocuklarda yaşanmıyor aynı şekilde özellikle çocukları ilk kez okula başlayacak ve yanlarından ayrılacak ailelerde korku ve endişe görülüyor. Bu durumda da ailenin çocuğuna kendi korku ve endişelerini yansıtmaması gerekiyor, aksi halde çocuğun fobisi daha da artıyor.



MEF Okulları Bahçeşehir Kampusu İlkokul Psikolojik Danışmanı Nesrin Taşdemir Yılmaz okul korkusunun en yoğun 5-8 ve 11-14 yaşları arasında görüldüğüne dikkat çekiyor. Özellikle ailelerin endişelerini hisseden çocuklarda okul fobisinin daha da yükseldiğini söyleyen Yılmaz, “Korkularınızı çocuğunuza yansıtmayın” diyor. Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ilgın Başaran, “Anne ve babalar çocuklarınızın bu süreci atlatmasında en büyük destek sizden gelmeli” diyerek, alışma sürecinin her çocuk için farklı olabileceğini belirtiyor.



BİRKAÇ HAFTA DA SÜREBİLİR



Eğitimcilerin de vurguladığı gibi her çocuğun okula alışma süreci birbirinden farklı oluyor. Kimi çocuk okula başlama ile ilgili hiçbir sorun yaşamazken, kimi çocuklarda okula ve aileden ayrı kalmaya alışma birkaç hafta sürebiliyor. Ancak bu süre uzadığında önerileri ise ya okul rehberlik servisinden ya da bir psikologdan yardım almak.