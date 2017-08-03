İstanbul'da Metin2 oyunu oynayan 13 yaşındaki Hakan, bilgisayarın başında ölü bulundu. Boğazında 2 kez dolanmış sargı bezi olan Hakan, intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti otopsiyle ortaya çıkacak.

İstanbul'da 13 yaşındaki Hakan, bilgisayarın başında ölü bulundu. Ekranda şiddet içerikli Metin2 oyunu açıktı ve Hakan'ın boğazında 2 kez dolanmış bir sargı bezi vardı. Savcı ölümü şüpheli buldu. Hakan, intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti? Bu soruların yanıtı, otopsi raporundan sonra belli olacak.

"DOKTOR OLUNCA EN BÜYÜK İĞNEYİ SİZE VURACAĞIM"

İstanbul Esenyurt'ta fırınları bulunan Ekinci Ailesi'nin 4 çocuğundan 3'üncüsü olan Hakan, 7'nci sınıf öğrencisiydi. En büyük hayali ise doktor olmaktı. Bilinen herhangi bir rahatsızlığı olmayan Hakan, anne ve babasına sinirlendiğinde ise "Doktor olunca en büyük iğneyi size vuracağım" diyordu.BOĞAZINA 2 KEZ DOLANMIŞ SARGI BEZİYLE ÖLÜ BULUNDU

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre 25 Temmuz günü aile sabah erkenden kalkıp fırına gitti. Evde kalan Hakan, saat 15.00 sıralarında üst katta oturan amcasının evinde yemek yedi. Yine yengesinin iddiasına göre Hakan 17.00 sıralarında eve gitti. İddiaya göre ağabeyi Ersin, 19.00 sıralarında babaannesiyle birlikte eve girdiğinde kardeşini bilgisayarın yanında yerde yatar buldu. Boğazında ise sargı bezi 2 kez dolanmış, 2 de düğüm bulunuyordu. Ersin, kardeşini kucaklayıp en yakın hastaneye götürdü. Doktorlar, Hakan'ın olay günü saat 17.30 sıralarında ölmüş olduğunu, hastaneye getirildiğinde hayatta olmadığını söyledi.BABA: ÖLDÜRÜLDÜ, BOYNUNDA TIRNAK İZİ GÖRDÜK

Ailesine göre Hakan evden dışarı fazla çıkmayan, arkadaşlarıyla bilgisayar üzerinden yazışan, diziler izleyen, şiddet içerdiği bilinen Metin2 adlı bilgisayar oyununu sıkça oynayan bir çocuktu. Çocuklarının öldürüldüğünü iddia eden baba Mehmet Ekinci, "Kardeşimin söylemesine göre bilgisayarı da temizlenmiş. Hastanede boynunda tırnak izi olduğunu gördük. Kafamızı karıştıran konu ise sargı bezinin 2 kez ayrı ayrı düğümlenmesi" diye konuştu.

ANNE: 2 SAAT EVDE YALNIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Anne Gülizar Ekinci ise "Olay günü amcasında yemek yemiş. 17.00 sıralarında da yengesi evimize girdiği görmüş. 2 saat evde yalnız olduğunu biliyoruz. O gün arkadaşlarıyla yazışmış. Söylediklerine göre aniden de yazışmadan kopmuş" dedi. Hakan'ın bilgisayarına el konulurken, cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakan'ın interaktif oyun sırasında bir kişiden komut alıp mı kendini öldürdüğü yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.BİR CAN ALMIŞTI

2005'te Kore'den dünyaya yayılan Metin2 oyununun 15 yaşından küçüklere oynatılması, Antalya Valiliği'nce yasaklanmıştı. 2009'da Erzurum'da Musa Kang'ın (13) öldürülmesinde de Metin2 oyunu gündeme gelmişti. Musa'nın oyun karakterlerini satmadığı için zanlılarca öldürüldüğü öne sürülmüştü.

"İNTİHARI TETİKLER"

Psikiyatr Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, "Bu oyunlar, çocuklarda epilepsiyi tetikleyebiliyor. Ölüm sebebi bu olabilir. Dikkatsizliği, hiperaktiviteyi ve uykusuzluğu da artırabiliyor. İntiharı da tetikleyebilir. 13 yaşındaki çocukların tanımadığı kişilerle iletişime geçmesi söz konusu olabiliyor. O tarz birinden direktif de gelmiş olabilir" dedi. Ülkede 1 milyon çocuk bilgisayar oyunu bağımlısı. Hakan da onlardan biriydi.

Kaynak: haberinburada