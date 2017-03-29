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sabıka kaydında yeni dönem

SABIKA KAYDINDA YENİ DÖNEM

Adalet Bakanlığı personelinin geliştirdiği yazılımla İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerine çevrilmiş sabıka kayıtlarının "e-devlet" üzerinden alınması dönemi başladı.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:31
Puan Ver : Sabıka Kaydında Yeni Dönem(5/10)2


Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla farklı dillere tercüme edilmiş sabıka kayıtlarının internet üzerinden alınmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. İlk olarak sadece genel müdürlüğe müracaat edilerek alınan tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçlarının 2016 yılı Şubat ayından itibaren yapılan çalışmalarla adliyelerdeki adli sicil bürolarından alınması sağlandı. Böylece vatandaşlar, müracaat etmeleri halinde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilindeki sabıka kayıtlarını ilgili adli sicil bürolarından ulaşabildi.



Gelişen teknolojinin bu alanda kullanılması için çalışma başlatan Bakanlık, yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtlarının "e-devlet" aracılığıyla alınması amacıyla TÜRKSAT'la işbirliği yaptı.



 



kaynak:hürriyet








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