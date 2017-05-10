

Bloomberg News'in haberine göre, konuya yakın kaynaklar Malezyalı şirketin yatırımcı arayışında olduğunu, şirketin kontrolünü elinde bulundurmaya devam edeceğini söyledi.



Görüşmelerin gizli yürütülmesi nedeniyle isimlerinin yayınlanmasını istemeyen kaynaklar, Malaysia Airports'un muhtemel bir danışmanlık için bankalar ile de görüşme halinde olduğunu bildirdi.



Malaysia Airports Holdings Berhad, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın tüm hisselerine sahip konumda bulunuyor.







kaynak:hürriyet