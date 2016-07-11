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SABİHA GÖKÇEN'DE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI


SABİHA GÖKÇEN'DE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Tarih : 11 Temmuz 2016, 16:58
Puan Ver : Sabiha Gökçen'de Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı(9/10)6


 Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler bayram sonrası dönüş için havayolunu tercih edince İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında yolcu rekoru kırıldı. Her iki havalimanından elde edilen verilere göre toplam 2228 iniş ve kalkış gerçekleştirildi. Aynı gün uçan yolcu sayısı ise 233 bin 542 oldu.Tatilin son günü olan 10 Temmuz Pazar gününde Atatürk Havalimanı'nda iniş ve kalkış olmak üzere toplam bin 443 uçak uçuş gerçekleştirdi. Bu rakamlarla birlikte Atatürk Havalimanı'nda bir gün içerisinde gerçekleşen iniş ve kalkışlarda en yüksek istatistiğe ulaşılarak uçuş rekoru kırıldı. Buna göre aynı gün seyahat eden yolcuların sayısı ise 142 bin 2 olarak gerçekleşti.

 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi tüm zamanların rekoru kırıldı. Toplam 785 uçak tatilin son günü olan pazar gününde iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Bir günde uçan yolcu sayısı ise 91 bin 540 oldu.








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