SABİHA GÖKÇEN'DE NE OLDU?
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün gece yaşanan esrarengiz patlamanın nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
206 NO'LU KÖPRÜDEKİ UÇAK
Parçaların isabet ederek hasara yol açtığı ilk nokta 206 numaralı köprünün önünde park pozisyonundaki uçağın çok yakını. 2 kadın işçi bu noktada vücutlarına isabet eden parçalarla yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 30 yaşındaki temizlik işçisi Zehra Yamaç ve mesai arkadaşı Canan Burgulu (34) ile bu noktada çalışıyordu. Patlamanın yol açtığı parçalar Yamaç'ın başına Burgulu'nun da koluna isabet etti.
UÇAKLARA DA PARÇA İSABET ETTİ
İkinci hasar, bu noktanın yaklaşık 350 metre ilerisinide 201 numaralı köprü yakınlarında tespit edildi. Uzman ekipler ilk incelemeleri sonucunda üçüncü hasarı da 180 metre uzaklıktaki 17 numaralı açık park pozisyonunda belirledi. Park halindeki bazı uçakların yolcu camı ve gövdeklerinde de parça çarpmasından kaynaklanan hasar tespit edildi. Hasar gören uçak sayısının en az 3 olduğu öğrenildi.
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