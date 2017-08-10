İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde oluşan çukur nedeniyle 12 dakika uçaklar iniş ve kalkış yapamadı. Pistteki çukur nedeniyle Pegasus Hava Yolları'nın Trabzon ve KKTC'den gelen iki uçağı Bursa Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde akşam saat 17.17 sıralarında piste meydana gelen çukur ve çatlak nedeniyle inişteki uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Kalkışlara da izin verilmedi.

UÇAKLAR BURSA HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Bu sırada Pegasus Hava Yolları'nın Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Boeing 737-800 tipi PC-1919 sefer sayılı uçağı pisti pas geçerek Bursa Yenişehir Havalimanı'na indi.

PİSTTE ÇALIŞMA YAPILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi de saat 17.17'de kalkış yapacak olan pilotlara, 10-12 dakika pistte çalışma olduğu bilgisini verdi. Yine Pegasus Hava Yolları'nın PC-2817 sefer sayılı Trabzon'dan gelen Boeing 737-800 tipi uçağı da Bursa Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.

PİST ONARILDIKTAN SONRA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Pistteki çalışmalar tamamlandıktan sonra iki uçak da yakıt ikmali yaptıktan sonra Sabiha Gökçen için yeniden havalandı. Yapılan onarım ve temizleme çalışmasının ardından uçuşlar normale döndü.

Kaynak: haberinburada