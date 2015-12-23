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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PATLAMA: 2 YARALI


SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PATLAMA: 2 YARALI
Tarih : 23 Aralık 2015, 09:28
Puan Ver : Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Patlama: 2 Yaralı(10/10)9


Alınan bilgiye göre, apronda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, havalimanı temizlik görevlilerinden Canan Çelik Burgucu (33) elinden, Zehra Yamaç (30) ise kafasından yaralandı. Yaralılar, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yamaç'ın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, itfaiye de tedbir amaçlı havalimanına geldi. Polis ekipleri uzun namlulu silahlarla ve çelik yeleklerle havalimanına çıkan tüm yollarda yoğun uygulama yaparak, bölgedeki araçları aramaya başladı. Polis helikopteri de havadan destek veriyor.








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