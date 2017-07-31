SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLCU REKORU KIRDI
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Temmuz Cuma günü 109 bin 928 yolcunun geçmesiyle bir günde geçen yolcu sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan turizmde yüzleri güldüren bir haber geldi. Cuma günü tatilcilerin uçuşlarının da etkisiyle havalimanı yolcu rekoru kırdı.
686 UÇAK KULLANDI
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul'un ikinci havalimanı olarak 2001 yılında sadece 47 bin yolcu tarafından kullanılan ve 2008'de işletme hakkı 20 yıllığına İSG'ye devredilen Sabiha Gökçen Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu 28 Temmuz cuma günü kırdı.
Buna göre cuma günü 686 uçağın kullandığı havalimanından 109 bin 928 yolcu geçiş yaptı. Bundan önceki rekor 2015 yılı Ağustos ayında 108 bin 177 ile kırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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