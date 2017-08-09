Geçen yılın temmuz ayında 2,6 milyon yolcunun kullandığı havalimanı, bu yıl yüzde 13 artışla 3 milyon 24 bin 119 yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2009 yılından bu yana yolcu artışında sürekli Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, temmuz ayında yine büyük bir başarıya imza attı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yıl temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 3 milyon 24 bin 119 yolcuyu ağırladı.

YÜZDE 13 ARTTI

Geçen yılın temmuz ayında 2,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan havalimanı, bu yılın temmuz ayında ise yolcu sayısını yüzde 13 oranında artırdı.

Havalimanını geçen ay 3 milyon 24 bin 119 yolcu kullandı. Temmuz ayında iç hat yolcu sayısı yüzde 12 artarak, 2 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 15 artışla 1 milyon olarak gerçekleşti.

İLK 7 AYDA 17,4 MİLYON YOLCU

Öte yandan bu yılın ilk 7 ayında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında toplam 17 milyon 436 bin 226 yolcuya hizmet verdi. İlk 7 ayda yolcu sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4 oldu. Söz konusu dönemde iç hat yolcu sayısı yüzde 3 artışla 11,7 milyon, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 6 artışla 5,7 milyon olarak bildirildi.

28 Temmuz'da söz konusu havalimanında 109 bin 928 yolcu sayısına ulaşılmış, bu sayı bugüne kadar elde edilen en yüksek günlük yolcu sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: haberinburada