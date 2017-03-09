Galatasaray'da Uzun Yıllar Görev Yapmak İstiyorum
Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu
Mhrs İnternetten Online Randevu Alma Sistemi!
Sabiha Gökçen Havalimanı Genişliyor
43 Tl'ye Ev Fırsatı
Pkk Sincar'a Ağır Silahlar Sevk Ediyor
Yargıtay'dan Figen Yüksekdağ Hakkında Karar
Abd Resmen Açıkladı!
Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi İçin Flaş Hamle!
Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Ödemelere Tl Zorunluluğu Geliyor
Seni Başkasına Yar Etmem Dedi, Sonrası Korkunç!
Kendisine Top Diyen Takipçisine İbretlik Yanıt
Atalay Filiz'in Cezası Belli Oldu
Furkan Dede'den Survivor Sabriye'ye Şok Sözler
Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Bunlara Çok Dikkat Edin!
Fransız Basınından Psg'ye Çok Sert Eleştiri!
Chp'den Reklam Arası Hayır!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Flaş Almanya Açıklaması

sabiha gökçen havalimanı genişliyor

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GENİŞLİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı, dört köprü ile mevcut terminalin kapasitesini yüzde 15 artırmak üzere ihaleye çıkıyor.

Tarih : 09 Mart 2017, 16:04
Puan Ver : Sabiha Gökçen Havalimanı Genişliyor(5/10)5


YILLIK 6 MİLYON ARTACAK



İhalesi gelecek ay yapılacak projede, inşaat alanı toplam 25 bin 554 metrekare olacak. Yolcu bekleme alanları, satış noktaları ve ticari alanların yer alacağı ek inşaat ile terminaldeki yolcu kapasitesini ise yıllık 6 milyon artırması öngörülüyor.



HEDEF 32 MİLYON



Geçen yılı 29.5 milyon yolcu ile kapatan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu yılki hedefi 32 milyon yolcu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sabiha  Gökçen  Havalimanı  Genişliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER