Sabiha Gökçen Havalimanı, dört köprü ile mevcut terminalin kapasitesini yüzde 15 artırmak üzere ihaleye çıkıyor.



YILLIK 6 MİLYON ARTACAK



İhalesi gelecek ay yapılacak projede, inşaat alanı toplam 25 bin 554 metrekare olacak. Yolcu bekleme alanları, satış noktaları ve ticari alanların yer alacağı ek inşaat ile terminaldeki yolcu kapasitesini ise yıllık 6 milyon artırması öngörülüyor.



HEDEF 32 MİLYON



Geçen yılı 29.5 milyon yolcu ile kapatan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu yılki hedefi 32 milyon yolcu.







kaynak:sabah