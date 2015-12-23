SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ÇEVRESİNDE ARAMA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün gece meydana gelen patlamanın ardından havalimanı çevresinde geniş çaplı arama yapılıyor.
Bir kadın temizlik işçisinin ölümü bir kadın temizlik görevlisinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın ardından havalimanı çevresinde polis geniş kapsamlı arama yapıyor. Onlarca polis havalimanı çevresindeki boş arazilere dağılarak inceleme yaptı. Polis, arazinin bazı bölümlerine güvenlik şerdi çekerek delil arıyor.
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