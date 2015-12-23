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sabiha gökçen havalimanı çevresinde arama

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ÇEVRESİNDE ARAMA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün gece meydana gelen patlamanın ardından havalimanı çevresinde geniş çaplı arama yapılıyor.

Tarih : 23 Aralık 2015, 17:01
Puan Ver : Sabiha Gökçen Havalimanı Çevresinde Arama(10/10)12


Bir kadın temizlik işçisinin ölümü bir kadın temizlik görevlisinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın ardından havalimanı çevresinde polis geniş kapsamlı arama yapıyor. Onlarca polis havalimanı çevresindeki boş arazilere dağılarak inceleme yaptı. Polis, arazinin bazı bölümlerine güvenlik şerdi çekerek delil arıyor.








Etiketler: Sabiha  Gökçen  Havalimanı  Çevresinde  Arama    haber

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