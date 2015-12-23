

Bir kadın temizlik işçisinin ölümü bir kadın temizlik görevlisinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın ardından havalimanı çevresinde polis geniş kapsamlı arama yapıyor. Onlarca polis havalimanı çevresindeki boş arazilere dağılarak inceleme yaptı. Polis, arazinin bazı bölümlerine güvenlik şerdi çekerek delil arıyor.