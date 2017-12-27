Transfere 300 Milyon Sterlin Harcayan Mourinho'dan Şaka Gibi Çıkış
Hayali Suya Düştü, Mehmet Ağar Seçime Giremiyor
Milli Savunma Bakanı Duyurdu: Rusya İle S-400 Anlaşması Tamam! 2 Sistem, 4 Batarya Alınacak
Sudan'ın Ucuz Et Teklifine Fakıbaba'dan Yanıt: Taşıma Suyla Değirmen Dönmez
Askeriyede Yeni Dönem! Kışlada Pişen Yemeğe Kalite Kontrol Geliyor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Hasan Gündem, İlk Antrenmana Çıktı
Ulaştırma Bakanlığına 17 Personel Alınacak
Taşeron Düzenlemesinin Kamuya Maliyeti 7,5 Milyar Lira
Sabiha Gökçen Havalimanı, 31 Milyon Yolcuyla Rekor Kırdı
Lüks Otomobilleri Taksi Yapan Şoförler, Kontak Açamaz Hale Geldi
Rus Basını Duyurdu: Türkiye, 4 Adet S-400 Bataryasını 2,5 Milyar Dolara Satın Aldı
İtü, Ağaoğlu'nun Tesla İddialarını Yalanladı
Devletten 4 İle Büyük Destek! 25 Bin Yeni Konut Yapılacak
Milli Piyango Biletlerinin Yüzde 99'u Tükendi
Dev Hava Yolu Şirketi Air France-Klm, Thy İle Yarışında Geri Kaldı
Petrol Fiyatları Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesini Gördü
Asker Bülent'in Yeni Takımı Şaşırttı
Taraftarın Sevgilisi Sow, Fenerbahçelileri Sırtından Vuruyor
Dolgu Alan Üstündeki Rize'de 70 Bin Kişi Büyük Tehlike Altında
Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor

Sabiha Gökçen Havalimanı, 31 milyon yolcuyla rekor kırdı

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, 31 MİLYON YOLCUYLA REKOR KIRDI

Geçen yıl 29,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı, tarihinde ilk kez 31 milyon yolcu sayısına ulaştı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Sabiha Gökçen Havalimanı, 31 Milyon Yolcuyla Rekor Kırdı(6/10)2

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 29,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı dün itibarıyla 31 milyonuncu yolcusunu törenle karşıladı.

31 MİLYON YOLCU GELDİ

Pegasus Havayolları'na ait Zürih uçuşuyla İstanbul'a ailesi ile birlikte gelen Muzaffer Yücel havalimanı terminalinden geçen 31 milyonuncu yolcu oldu. Yücel için uçaktan indikten sonra bir tören ve törenin ardından kokteyl düzenlendi.

Törene İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, havalimanı protokolü, Pegasus ve İSG'nin yöneticileri katıldı.

31 MİLYONUNCU YOLCUYA HEDİYE BİLET

Törende 31 milyonuncu yolcu Muzaffer Yücel ve ailesine, önce İSG ve Pegasus yöneticileri tarafından uçak kapısında çiçek takdim edildi. Ardından kokteyl alanına geçen Yücel ailesine, İSG tarafından İstanbul Shangri La Bosphorus Otel'de bir gece ücretsiz konaklama imkanı sunan bir hediye verildi. Pegasus Havayolları yetkilileri de 31 milyonuncu yolcuya ücretsiz uçak bileti armağan etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sabiha  Gökçen  Havalimanı  31  Milyon  Yolcuyla  Rekor  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER