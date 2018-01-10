Faruk Sabancı, eski takımıyla fotoğraf paylaşıp ne kadar kilo verdiğini bir kez daha gösterdi. Sabancı, fotoğrafa "Baktıkça değişime inanamıyorum" yazarak kendi şaşkınlığını da dile getirdi.

2004'te hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı, üçüncü derece morbid obezdi. 2016'da mide küçültme ameliyatı yaptırdığı ortaya çıkan Faruk Sabancı 1 yılda tam 100 kilo vermeyi başardı.

"ŞAKA GİBİ AMA BU TAKIM BANA DAR GELİYORDU"

185'ten 85'e düşen Faruk Sabancı, "Üçüncü dereceden obezdim. Yürümekte zorlanıyordum. Şimdi kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Hayata yeniden başladım. Birçok arkadaşım beni tanıyamıyor. Bu arada tüm gardırobumu yeniledim. Eski günlerime dönmemek için de takım elbiselerimden birini sakladım. Şaka gibi ama bana dar geliyordu. Baktıkça, değişime inanamıyorum" dedi.

İşte Faruk Sabancı'nın o fotoğrafları:



Kaynak: haberinburada