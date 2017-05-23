SABANCI'NIN 2017 YATIRIM HEDEFİ 5 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNDE
Sabancı Holding SAHOL.IS CEO'su Mehmet Göçmen, holdingin CEO'luk görevini almasının ardından "Yeni Sabancı" adını verdikleri yönetim modeline geçmek için çalışmalar yürüttüklerini ve bunun yaz döneminde uygulanmaya başlanacağını...
Sabancı Holding SAHOL.IS CEO'su Mehmet Göçmen, holdingin CEO'luk görevini almasının ardından "Yeni Sabancı" adını verdikleri yönetim modeline geçmek için çalışmalar yürüttüklerini ve bunun yaz döneminde uygulanmaya başlanacağını belirterek, bu model ile birlikte önceliğin şirketin borsadaki değerinin "hakettiği seviyeye" gelmesi olduğunu söyledi.Göçmen, Sabancı Topluluğu Enerji Grup Başkanı olarak yürüttüğü görevin ardından holdingde CEO'luk görevine 30 Mart itibariyle atanmıştı.
Basınla yaptığı sohbet toplantısında Göçmen, Türkiye'nin yeni nesil iş modelleriyle daha fazla iş yaratan ekonomiye ulaşabileceğine inandığını belirterek, aynı şekilde Sabancı Holding'i de yeni iş modelleriyle "Yeni Sabancı" olarak konumlandıracaklarını söyledi. Göçmen eski statik modellerle şirketlerin yönetilmemesi gerektiğini vurguladı.
Yeni yönetim modeliyle, Sabancı Holding'in borsada "yaklaşık yüzde 40 iskontolu olan" değerinin de yükselmesini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Göçmen, "Yeni dönemde önceliğimiz pazar seviyesini normal kabul edilebilir seviyeye çekmek" diye konuştu.
kaynak:hürriyet
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