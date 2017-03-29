SABANCI SUİKASTINDA FLAŞ GELİŞME!
Sabancı suikastı davasında savcı, sanık İsmail Akkol hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Sabancı suikastı davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık İsmail Akkol'un, 'Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
kaynak:sabah
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