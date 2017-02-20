

Sabancı Holding'te görev değişimi. Sabancı Holding'te CEO Zafer Kurtul'un istifası Yönetim Kurul'nda kabul edildi. Yerine getirilen isim ise Mehmet Göçmen oldu.



İşte Sabancı Holding tarafından KAP'a yapılan açıklama:



Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında;



Zafer KURTUL'un H.Ö. Sabancı Holding A.Ş Chief Executive Officer'lık görevinden 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; aynı tarihten geçerli olmak üzere Mehmet GÖÇMEN'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer olarak atanmasına karar verilmiştir.







kaynak:habertürk