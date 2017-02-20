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SABANCI HOLDİNG'İN CEO'SU İSTİFA ETTİ!


SABANCI HOLDİNG'İN CEO'SU İSTİFA ETTİ!
Tarih : 20 Şubat 2017, 17:14
Puan Ver : Sabancı Holding'in Ceo'su İstifa Etti!(9/10)7


Sabancı Holding'te görev değişimi. Sabancı Holding'te CEO Zafer Kurtul'un istifası Yönetim Kurul'nda kabul edildi. Yerine getirilen isim ise Mehmet Göçmen oldu.

İşte Sabancı Holding tarafından KAP'a yapılan açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında;

Zafer KURTUL'un H.Ö. Sabancı Holding A.Ş Chief Executive Officer'lık görevinden 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; aynı tarihten geçerli olmak üzere Mehmet GÖÇMEN'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer olarak atanmasına karar verilmiştir.



 



kaynak:habertürk








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