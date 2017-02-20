SABANCI HOLDİNG'İN CEO'SU İSTİFA ETTİ!
Sabancı Holding'te görev değişimi. Sabancı Holding'te CEO Zafer Kurtul'un istifası Yönetim Kurul'nda kabul edildi. Yerine getirilen isim ise Mehmet Göçmen oldu.
İşte Sabancı Holding tarafından KAP'a yapılan açıklama:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında;
Zafer KURTUL'un H.Ö. Sabancı Holding A.Ş Chief Executive Officer'lık görevinden 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; aynı tarihten geçerli olmak üzere Mehmet GÖÇMEN'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer olarak atanmasına karar verilmiştir.
kaynak:habertürk
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